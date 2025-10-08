Publicada em 08/10/2025 às 15h29
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reuniu a imprensa no Prédio do Relógio, nesta quarta-feira (8), para apresentar o balanço oficial das comemorações dos 111 anos da capital rondoniense, evento que contou com atrações regionais e nacionais, além de atividades culturais e históricas que movimentaram a cidade.
Realizada entre os dias 1º e 5 de outubro, a programação mobilizou mais de 250 mil pessoas, que participaram das diversas ações preparadas pela Prefeitura em uma agenda voltada a todos os públicos.
De acordo com o prefeito, o sucesso das comemorações pôde ser sentido nas ruas da capital, onde a população demonstrou grande satisfação com a festa.
“Tivemos cinco dias de celebração e culto à nossa história. Conseguimos trazer a população e agradecemos essa adesão massiva. Começamos a primeira noite com um público cristão de 25 mil pessoas; depois, o aniversário da cidade com shows nacionais e regionais, como o da cantora Joelma, que reuniu mais de 150 mil pessoas ao longo do dia”, destacou Léo Moraes.
TRANSPARÊNCIA
Durante a coletiva, o prefeito também abordou o custo da programação, informando que o investimento total foi de R$ 1,8 milhão — o que representa um custo médio de cerca de R$ 8,40 por cidadão presente.
“Gastamos em torno de R$ 1,8 milhão para um público estimado em 250 mil pessoas. Esse valor mostra o esforço, a criatividade e a dedicação dos nossos colaboradores e voluntários”, afirmou.
REGATE DA MEMÓRIA
Entre os momentos mais marcantes, Léo Moraes destacou as ações de resgate histórico e cultural, como a restauração da Locomotiva 18, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e o evento ‘Uma Noite no Museu’, ambos considerados grandes sucessos de público.
“A restauração da locomotiva era um sonho antigo que emocionou muitas pessoas. É o início de um projeto para restabelecer o trajeto da Locomotiva 18 no sítio histórico da nossa cidade. Já o evento ‘Uma Noite no Museu’ foi mágico, resultado do trabalho voluntário de nossos historiadores e professores, que mantêm viva a memória afetiva das crianças”, afirmou o prefeito.
O encerramento das festividades aconteceu no Mercado Cultural, em homenagem aos produtores e artistas de Porto Velho. “No domingo, finalizamos com uma grande homenagem àqueles que fazem a cultura da nossa cidade. Foi um evento inclusivo, autêntico, que mostrou o que é Porto Velho — um encontro de sotaques e identidades. Essa atmosfera faz com que a população perceba que é dona da cidade e deve tomar posse dela”, concluiu Léo Moraes.
PRÓXIMOS EVENTOS
A Prefeitura de Porto Velho segue com uma agenda contínua de eventos, incluindo as comemorações do Dia das Crianças (no próximo final de semana), e as festividades de fim de ano, que também serão levadas aos distritos do município.
Fotos: José Carlos/ Leandro Morais
