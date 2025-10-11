Prefeito Affonso Cândido recebe Sérgio Gonçalves para discutir agenda de trabalho

Publicada em 11/10/2025 às 09h39
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), recebeu, na quinta-feira (9), o vice-governador, Sérgio Gonçalves (União Brasil), para ampliar a agenda de trabalho, por meio de parcerias e convênios com o governo estadual. O encontro foi acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná (CMJP), Marcelo Lemos (Republicanos) e vereadores.
De acordo com Affonso Cândido, na reunião, foram tratadas questões pontuais como a implantação da Guarda Municipal e o sistema de videomonitoramento da cidade, sinalização da avenida Maringá (1º distrito), recapeamento de vias após a instalação da rede de esgotamento sanitário e parceria para a recuperação de estradas vicinais.
“Também solicitamos que sejam repassados mais recursos para o setor de saúde, por sermos um polo regional que atende 17 municípios. Queremos que o governo estadual tenha um olhar prioritário para Ji-Paraná, por nossa importância populacional e econômica”, admitiu Affonso Cândido.
Sobre as reivindicações, Sérgio Gonçalves solicitou a apresentação de um cronograma de trabalho para que o governo avalie e possa auxiliar o município na execução de serviços à população. Segundo ele, o estado dispõe de programas de investimentos nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e assistência social, que podem ser transferidos para Ji-Paraná.
“O nosso município está superando uma fase muito difícil, ainda herança da gestão anterior, mas estamos sabendo fazer muito com pouco [recursos], priorizando os serviços que são essenciais aos ji-paranaenses, e a presença do vice-governador, Sérgio Gonçalves, nos dá a certeza que vamos podemos fazer isso juntos”, afirmou o prefeito.
Durante a visita, Gonçalves confirmou a pré-candidatura ao Senado do governador Marcos Rocha (União Brasil). Caso ela ocorra, ele deverá assumir o governo estadual, em abril de 2026. “Eu estou pronto para trabalhar com os municípios, e Ji-Paraná terá uma atenção especial na nossa administração”, confirmou.
Acompanharam a reunião, os vereadores Joziel Carlos de Brito e Maycon Roberto (ambos do MDB), Wilian Cândido e Geraldo da 102 (PL), Rosana Pereira (Novo), Edinho Fidelis e Scopony (PSD) e Walisson Amaro (Republicanos).
