Praça Jonathas Pedrosa é entregue à sociedade durante aniversário da capital

Publicada em 02/10/2025 às 16h16
Integrando o calendário de comemoração dos 111 anos de Porto Velho, nesta quinta-feira (2), a Praça Jonathas Pedrosa foi entregue à sociedade durante uma solenidade que contou com a presença do prefeito Léo Moraes, de membros da bancada rondoniense no Congresso Nacional e do Poder Legislativo.
Historicamente considerada a primeira praça construída no estado de Rondônia, a Jonathas Pedrosa passou por uma rápida, eficiente e objetiva reforma que, em tempo recorde e com recursos próprios, foi amplamente revitalizada, transformando-se em um digno espaço de convivência social.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a data de entrega da praça é simbólica, uma vez que a Jonathas Pedrosa é um símbolo vivo e resistente da história de Porto Velho, que chega aos 111 anos em um novo ritmo de evolução e de cultura de amor pela cidade.
“Essa é a primeira praça construída em nossa Porto Velho e agora, em tempo recorde, a entregamos com um custo baixo para que a população possa frequentar e reviver grandes momentos em nosso centro comercial. A gente quer o porto-velhense vivendo em sua cidade, com organização, estrutura e, principalmente, amor. Por isso é uma felicidade imensa entregar esse espaço histórico”, afirmou Léo Moraes.
Um dos nomes que integraram o comando da obra, o presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou a economicidade da reforma, além do empenho de toda a equipe em desenvolver um trabalho competente e digno da população.
“Foi realizado paisagismo, trocamos a iluminação, instalamos novas lixeiras, pintura, entre uma série de intervenções que mostraram que temos condições de fazer uma obra de qualidade, conforme aquilo que o porto-velhense precisa. É possível realizar uma obra rápida, eficiente, econômica e com mão de obra própria”, disse Bruno Holanda.
O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, ressaltou a importância de iniciativas dessa natureza por parte do poder público, garantindo mais oportunidades de lazer e cultura para a comunidade através de espaços de convivência social como a praça Jonathas Pedrosa.
“Esse é um momento de alegria, porque hoje, no aniversário de 111 anos de Porto Velho, poder trazer essa praça à sociedade nos mostra que estamos no caminho certo, tendo o progresso da capital rondoniense como meta principal”, afirmou Paulo Moraes.
A PRAÇA
Jonathas de Freitas Pedrosa (8 de abril de 1848 - 7 de julho de 1922) foi médico, militar e político brasileiro. Atuou como senador pelo Amazonas entre 1898 e 1913 e governou o estado entre 1913 e 1917, sendo o responsável por sancionar a lei que instituiu o município de Porto Velho.
Em reconhecimento a esse legado, a Praça Jonathas Pedrosa, a mais antiga da capital rondoniense, foi nomeada em sua homenagem.
Localizada na rua Barão do Rio Branco, nº 109, no Centro de Porto Velho, a praça é hoje um espaço histórico e cultural de grande relevância para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!