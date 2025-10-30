Praça da Dom Pedro será reinaugurada nesta sexta-feira, 31, às 19h

Publicada em 30/10/2025 às 11h34
A Prefeitura de Jaru inaugura nesta sexta-feira (31) as obras de revitalização e ampliação da Praça da Avenida Dom Pedro I.
O espaço público foi reestruturado, ganhou novas áreas de convivência. Agora conta com pontos organizados para trailers e praça de alimentação, além de um novo paisagismo, brinquedos e playgrounds para as crianças.
Segundo o prefeito Jeverson Lima, o objetivo da revitalização é oferecer mais conforto e lazer às famílias jaruenses. “Queremos que a população tenha espaços agradáveis com segurança e qualidade”, destacou.
A obra também incluiu a readequação da academia popular. Todo o investimento foi realizado com recursos próprios da Prefeitura de Jaru.
O prefeito adiantou ainda que nos próximos dias a Praça receberá uma mega decoração natalina. “Já estamos nos preparando para deixar este local ainda mais bonito e iluminado e com o brilho especial do natal”, concluiu.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!