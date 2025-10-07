População satisfeita com serviços de tapa-buracos nos bairros em Ji-Paraná

Publicada em 07/10/2025 às 14h46
Os serviços de recuperação de ruas danificadas foram intensificados pelas equipes de tapa-buracos da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo as determinações do prefeito Affonso Cândido (PL). O objetivo é garantir melhores condições de tráfego e facilitar o acesso da população nos bairros.
Nesta segunda-feira (6), as equipes concentraram os trabalhos no primeiro distrito, com destaque para a recuperação da rua Tancredo Neves, entre as ruas Rondônia e Treze de Setembro, no bairro Jardim dos Migrantes, e na rua Vista Alegre, entre a Tancredo Neves e a avenida Castelo Branco, no bairro Jardim Presidencial.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, o trabalho consiste na recomposição da malha asfáltica das ruas de maior fluxo do município. "Esse trabalho garante a manutenção das principais ruas dos bairros e do centro, além de contribuir para a mobilidade urbana, evitando transtornos aos usuários e dinamizando a circulação de veículos”, explicou.
Os serviços da Prefeitura têm deixado os moradores satisfeitos. A dona de casa Claudia Almeida, moradora do bairro Jardim dos Migrantes há mais de 20 anos, relatou a melhora: "O maior problema é no inverno, quando as chuvas aumentam os buracos. Quando chove, a rua fica cheia d’água e não tem como passar. Aqui também moram pessoas que usam cadeira de rodas, e os buracos dificultam muito a locomoção. Agora, com a rua restaurada, tudo vai ser diferente. A equipe do prefeito Affonso está de parabéns”, afirmou.
