Policiais Penais realizam ação social com entrega de brinquedos a crianças em Guajará-Mirim e Nova Mamoré

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realizou neste sábado (11) a entrega de brinquedos arrecadados pelo projeto “Faça uma Criança Sorrir”, desenvolvido pelo Grupo de Ações Penitenciárias de Guajará-Mirim (GAPE-GM) com participação de policiais penais de todo o estado. A ação tem como objetivo proporcionar um momento de alegria às crianças em situação de vulnerabilidade social nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, em alusão ao Dia das Crianças, além de aproximar e apresentar à sociedade o trabalho desenvolvido pela Polícia Penal.
A iniciativa nasceu dentro do sistema prisional, arrecadando brinquedos junto à comunidade local, servidores públicos de todo o estado e comerciantes parceiros. As doações foram recolhidas em caixas temáticas distribuídas nas unidades prisionais da região, incluindo a Casa de Detenção Masculina e Feminina de Guajará-Mirim, a Unidade Prisional de Regime Semiaberto e a Penitenciária Regional de Nova Mamoré. As caixas também foram distribuídas nas bases da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, parabenizou a iniciativa e reforçou o compromisso do estado em apoiar ações que unam segurança e cidadania. “O governo de Rondônia trabalha para que as forças de segurança também sejam instrumentos de transformação social”, pontuou.
De acordo com o policial penal Franciarles Cardoso dos Santos, idealizador do projeto, a ação busca fortalecer a interação entre a Polícia Penal e a sociedade, mostrando o lado humano dos profissionais que atuam na segurança pública. “Acreditamos que toda criança merece viver a infância em plenitude, com alegria e esperança. Esse gesto simples é uma forma de aproximar a Polícia Penal da comunidade e levar sorrisos a quem mais precisa”, destacou.
A ação que arrecadou mais de 500 brinquedos, reforça o compromisso do governo de Rondônia com a promoção de iniciativas sociais que envolvem os servidores do sistema prisional em atividades de solidariedade e cidadania. O projeto “Faça uma Criança Sorrir” também contribui para a valorização institucional da Polícia Penal, evidenciando seu papel não apenas na custódia e segurança, mas também na construção de uma sociedade mais humana e participativa.
O diretor regional da Polícia Penal em Guajará-Mirim, Valdomiro Silvino de Melo, ressaltou a importância da mobilização conjunta entre servidores e comunidade. “O projeto reforça o papel social da Polícia Penal e demonstra o quanto pequenas ações podem impactar positivamente a vida das pessoas. A união dos servidores e parceiros foi essencial para o sucesso do projeto”, enfatizou.
Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, a ação mostra que a Polícia Penal vai além dos muros das unidades prisionais. “Nossos servidores têm um papel social importante, e iniciativas como essa reforçam o compromisso da Sejus com a solidariedade e com o bem-estar das famílias rondonienses,” ressaltou.
