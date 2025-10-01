Polícia Militar recaptura foragido do CRA em residência no Jardim Paraná

Publicada em 01/10/2025 às 13h50
Na manhã desta quarta-feira (01), por volta das 6 horas, a Polícia Militar de Rondônia realizou a recaptura de um foragido do sistema prisional que havia fugido do Centro de Ressocialização de Ariquemes (CRA) no último dia 29 de setembro. O homem foi localizado escondido dentro de uma residência no bairro Jardim Paraná, após denúncia recebida pela guarnição.
Ao chegar ao local, a equipe policial foi autorizada pela moradora a realizar buscas na casa. Durante a varredura, o indivíduo foi encontrado atrás de um móvel e identificado como o foragido do CRA. No momento da abordagem, apresentava escoriações compatíveis com fuga e ainda usava parte do uniforme do sistema prisional, o que reforçou a confirmação da sua condição de evadido.
Após ser detido, o homem foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ariquemes para os procedimentos legais e comunicação ao sistema prisional. A pronta atuação da Polícia Militar foi fundamental para restabelecer a ordem pública e garantir a segurança da comunidade.
