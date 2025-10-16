Polícia Civil prende um e conduz dois suspeitos de duplo homicídio

Publicada em 16/10/2025 às 09h00
Nesta quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um indivíduo e conduziu outros dois para prestar esclarecimentos em investigação sobre um duplo homicídio ocorrido no dia 16 de setembro deste ano.
De acordo com as apurações, as vítimas foram mortas em circunstâncias ainda sob investigação. Uma delas foi carbonizada, enquanto a segunda foi morta a tiros na noite do mesmo dia. As investigações apontam que os crimes têm relação entre si.
A ação foi resultado de diligências realizadas pela equipe do DHPP, que identificou indícios do envolvimento dos suspeitos no caso. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça após a análise dos elementos reunidos durante a investigação.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de esclarecer a motivação do crime e identificar eventuais outros envolvidos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!