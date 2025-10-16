Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Monte Negro

Publicada em 16/10/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Polícia de Monte Negro, deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação “Proteção”, com o objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo das Garantias de Porto Velho/RO.
As investigações apontaram fortes indícios da prática de estupro de vulnerável, ocorrido no dia 17 de setembro de 2025. Após o crime, o suspeito teria se evadido para a cidade de Ji-Paraná/RO, retornando à região há poucos dias.
Nesta data, a equipe policial de Monte Negro localizou e efetuou a prisão preventiva do investigado. O preso foi encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso inabalável com a proteção da infância e o combate rigoroso aos crimes sexuais, garantindo que nenhum atentado à dignidade de nossas crianças fique impune.
