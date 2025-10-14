Polícia Civil prende homem suspeito de tentativa de feminicídio

Publicada em 14/10/2025 às 09h00
Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, prendeu um homem de 26 anos suspeito de tentativa de feminicídio ocorrida no início deste mês. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
De acordo com as investigações, o suspeito estava foragido desde o dia 8 de outubro, quando rompeu o dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira) que utilizava enquanto cumpria pena em regime semiaberto por outro crime.
Durante a abordagem, o investigado resistiu à ação policial, sendo necessária intervenção técnica da equipe para contê-lo e efetuar a prisão. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência.
O caso investigado ocorreu no dia 4 de outubro, no Bairro Primavera, em Cerejeiras. A vítima, uma mulher de 26 anos, foi atacada dentro de sua residência e sofreu múltiplas lesões provocadas por instrumento perfurocortante, necessitando de atendimento médico de urgência. As diligências conduzidas permitiram identificar o autor e reunir elementos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva.
O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Em seguida, foi encaminhado à Casa de Detenção local, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher, atuando de forma rigorosa na investigação, responsabilização e prisão de autores de crimes dessa natureza, além de promover ações permanentes de conscientização e proteção às vítimas em todo o Estado.
