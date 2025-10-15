Polícia Civil prende casal acusado de homicídios cruéis em Porto Velho

Publicada em 15/10/2025 às 08h40
Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou uma ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Amazonas, que resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva contra o casal Z. R. de A. e E. da S. P., considerados de alta periculosidade.
Os investigados foram localizados e presos em Manaus (AM), em uma operação integrada entre a DHPP de Porto Velho e a Polícia Civil do Amazonas.
As diligências integram as investigações conduzidas pela DHPP de Rondônia, que apuram dois homicídios qualificados e ocultação de cadáver. De acordo com o inquérito policial, em 16 de novembro de 2023, o casal assassinou e esquartejou o corpo de C. R. S. L., de 36 anos, seu vizinho. O crime ocorreu na capital, Porto Velho, e o corpo da vítima foi abandonado às margens do rio Madeira, nas proximidades do bairro Cai N’Água, região central da cidade.
Meses depois, em agosto de 2024, os mesmos criminosos voltaram a agir. Desta vez, mataram, incendiaram e descartaram o corpo de S. S., proprietária da residência que havia sido alugada pelo casal. O crime, cometido com extrema brutalidade, teria sido motivado por desavença relacionada a uma dívida de dois meses de aluguel, no bairro Lagoa, zona leste de Porto Velho.
Durante a prisão em Manaus, E. da S. P. apresentou documento falso, na tentativa de ocultar sua verdadeira identidade, mas foi prontamente reconhecido e detido pelos agentes. Ambos foram conduzidos à unidade da Polícia Civil do Amazonas e deverão ser transferidos para Porto Velho nos próximos dias, onde responderão pelos crimes praticados.
A Polícia Civil de Rondônia, reforça o compromisso institucional no combate ao crime violento e na responsabilização de autores de homicídios, demonstrando a eficiência, integração e alto nível técnico das forças policiais envolvidas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!