Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido na Estrada do Santo Antônio

Publicada em 13/10/2025 às 09h45
Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandado de prisão e prenderam J. G. da S. C., conhecido como “Japa”, suspeito de envolvimento no homicídio que vitimou M. A. de O., ocorrido em 30 de junho de 2025, na Estrada do Santo Antônio, em Porto Velho.
De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª DHPP, J. G. da S. teria agido em conluio com D. M. R., vulgo “Loirinho”, já preso anteriormente. A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo calibre 9mm enquanto seguia de bicicleta para o trabalho — um restaurante pertencente à sua avó.
As diligências apontam que o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que, em data anterior aos fatos, M. A. de O. teria tentado contra a vida de uma parente de J. G. da S.
Após a prisão, o suspeito foi conduzido à sede da 1ª DHPP para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue com as investigações para localizar e prender o segundo suspeito envolvido no crime.
