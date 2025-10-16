Polícia Civil prende acusada de fraudes em Presidente Médici

Publicada em 16/10/2025 às 09h30
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil de Presidente Médici deflagrou a Operação Expurgo, que apura a participação de funcionários contratados pelo Estado na confecção das novas identidades. De acordo com as investigações, uma funcionária que prestava serviço na produção de RGs no município é suspeita de utilizar dados de usuários do serviço público para cometer fraudes.
Conforme apurado, a servidora teria usado fotos e documentos coletados durante o atendimento para abrir uma conta bancária fraudulenta no Nubank, em nome das vítimas. A fraude foi descoberta meses depois, quando uma das vítimas encontrou seu nome negativado no Serasa, com uma dívida de cerca de R$ 10 mil. Durante a apuração, o banco disponibilizou imagens utilizadas no cadastro, que mostravam o fundo característico do local de trabalho da investigada.
Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Presidente Médici cumpriu mandado de busca e apreensão com o objetivo de coletar evidências sobre os crimes de falsificação ideológica e estelionato. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas das fraudes.
