PM recupera veículos roubados e apreende drogas em Espigão

Publicada em 01/10/2025 às 11h54
Na manhã de terça-feira, 30 de setembro de 2025, a Polícia Militar desencadeou uma operação que resultou na recuperação de veículos roubados, na apreensão de drogas e objetos ilícitos, além da prisão de um suspeito em Espigão d’Oeste.
A ação teve início após informações repassadas pela Seção de Inteligência sobre um roubo ocorrido em Pimenta Bueno no início da manhã. Durante o deslocamento para realizar barreira policial na entrada da cidade, a PM foi informada de que um suspeito havia caído de uma motocicleta Honda Biz, abandonando o veículo, que estava sem condições de rodar, e fugindo em um automóvel Fiat Strada de cor prata.
No local, a guarnição constatou que a motocicleta havia sido abandonada e confirmou que se tratava de produto do roubo. O veículo foi removido até a delegacia.
Equipes do PATAMO de Cacoal e da Polícia Civil também foram acionadas para apoiar as diligências.
Em continuidade às buscas, o Fiat Strada foi localizado por meio do sistema de monitoramento em uma estrada vicinal, onde havia sido abandonado.
Durante as diligências, moradores relataram que três suspeitos haviam fugido pela mata e entrado em uma residência próxima. No imóvel, a PM, em ação conjunta com a Polícia Civil, encontrou um dos envolvidos, além de entorpecentes aparentando ser crack e maconha, dinheiro em espécie, moeda estrangeira, uma balança de precisão e objetos utilizados pelos autores na fuga.
As investigações apontam que a residência funcionava como ponto de venda de drogas e possivelmente como local de apoio a integrantes de organização criminosa. O material apreendido e o suspeito detido foram encaminhados à UNISP de Espigão d’Oeste para as medidas cabíveis.
A Polícia Militar destacou que a rápida atuação das guarnições foi essencial para a recuperação dos veículos roubados e representou mais um golpe contra o crime organizado na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!