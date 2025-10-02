Plano Anual de Manutenção e Recuperação na RO-370 é executado pelo governo em Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 02/10/2025 às 14h21
Com o propósito de assegurar a trafegabilidade e garantir condições adequadas para o escoamento da produção agrícola, o governo de Rondônia iniciou, na segunda-feira (29), a execução do Plano Anual de Manutenção e Recuperação da RO-370, em trecho primário (não pavimentado), localizado entre o distrito de Vila Marcão, em Alta Floresta d’Oeste, e o município de Alto Alegre dos Parecis, até a ponte sobre o Rio Branco, na Linha 184. As atividades estão sendo conduzidas pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Rolim de Moura.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que os investimentos em infraestrutura rodoviária fazem parte de uma política permanente de manutenção e recuperação da malha viária estadual. “O governo tem trabalhado para manter as estradas em boas condições, atuando em mais de 4.500 quilômetros de rodovias não pavimentadas e em mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o estado, garantindo segurança, mobilidade e desenvolvimento às nossas regiões.”
Segundo o residente da 5ª Regional, Nilson Oliveira, os serviços abrangerão a extensão de aproximadamente 22,7 quilômetros. “Durante as próximas semanas, estaremos promovendo a reconformação da estrada (patrolamento), realizando a limpeza lateral, aplicando cascalho em pontos específicos e garantindo a drenagem adequada com a abertura e desobstrução de saídas de água e bueiros”, explicou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, reforçou a relevância da RO-370 para a economia e o turismo regional. “Essa rodovia é estratégica, pois liga municípios da Zona da Mata e também serve de rota para pescadores que se deslocam até o distrito de Porto Rolim do Guaporé, além de produtores rurais que dependem dela para transportar sua produção”, afirmou.
