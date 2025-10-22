Pimenta Bueno realiza Mega Feirão de Liquidação com apoio do deputado Jean Mendonça

Publicada em 22/10/2025 às 11h15
Nos dias 15 e 16 de novembro, Pimenta Bueno será palco da Mega Feira de Liquidação e da Habitação, uma iniciativa da Associação Empresarial e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com o apoio do deputado Jean Mendonça (PL). Durante o lançamento da edição de 2025, Jean Mendonça anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 120 mil reais, para a realização do evento.
O deputado tem se destacado como um importante parceiro dos empresários e empreendedores da região, contribuindo para o fortalecimento do comércio local. Ao longo de sua atuação, Jean Mendonça já destinou mais de R$ 600 mil em recursos para atender as demandas dos empreendedores locais, incluindo R$ 300 mil para a realização da 7ª Feira Industrial e Comercial de Pimenta Bueno (FICOP).
O deputado Jean Mendonça ressaltou a importância de investir no desenvolvimento econômico do município. “Acredita no potencial da nossa gente e na força do nosso comércio. É fundamental seguirmos investindo em Pimenta Bueno e, para isso, seguimos trabalhando em parceria com a ACIPB e CDL para movimentar a economia local e gerar renda para as famílias pimentenses", destacou.
O sucesso das edições anteriores da Feira da Liquidação e do Mega Feirão da Habitação, que ocorreram em novembro de 2024 e atraíram muitos consumidores com descontos de até 70%, é um indicador claro da eficácia desses esforços de promoção. Para as duas últimas edições, R$ 232 mil foram destinados pelo deputado para garantir a realização do evento.
O presidente da ACIPB e da CDL, Edimar Cosmo, destacou a importância da parceria e do apoio do deputado Jean Mendonça nas ações desenvolvidas pelo segmento empresarial do município de Pimenta Bueno. “Temos no deputado Jean Mendonça uma grande parceria para movimentar a nossa economia, tem sido assim, com a realização da nossa Feira Industrial e Comercial, com a realização de eventos esportivos e com a Expopib. Somos gratos por esse apoio e por termos um representante de Pimenta Bueno, sendo a nossa voz na Assembleia Legislativa", reconheceu.
