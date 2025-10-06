Petistas voltam a debochar de Coronel Chrisóstomo durante CPMI do INSS

Publicada em 06/10/2025 às 14h32
Porto Velho, RO – Durante a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizada em 2 de outubro de 2025, o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO) protagonizou um embate com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho. O episódio terminou em risadas e gerou repercussão nas redes sociais após ser divulgado em vídeo pelo também deputado Paulo Pimenta (PT-RS).
O trecho divulgado por Pimenta, com pouco mais de um minuto, mostra o momento em que Chrisóstomo questiona o ministro sobre a atuação da CGU em casos de corrupção. “Mas o senhor entendeu agora quem mexeu nisso, né?”, perguntou o parlamentar. Vinicius Carvalho respondeu de forma lacônica: “Sim, a CGU”, provocando gargalhadas entre os presentes. O tom da resposta, acompanhado das risadas, foi interpretado como uma demonstração de deboche.
O diálogo fez parte de uma longa interpelação do deputado rondoniense, que iniciou sua fala citando escândalos como o mensalão, o petrolão e o BNDES. Ele criticou a atuação da CGU e afirmou que o órgão teria se “atrasado” em investigar denúncias recentes. “Isso é prevaricar, Ministro. Quando a gente sabe do roubo, a gente tem que agir imediatamente”, disse Chrisóstomo, que também mencionou o irmão do presidente Lula ao questionar suposta omissão em investigações sobre sindicatos.
Durante a resposta, o ministro Vinicius Carvalho rebateu as acusações e explicou que as ações da CGU ocorreram dentro dos prazos técnicos e legais. “Os técnicos da CGU avocaram 12 processos que o INSS havia aberto logo depois da operação, porque foram as entidades que foram alvo de busca e apreensão da Polícia Federal”, afirmou. Ele ainda destacou que o órgão abriu novos processos “num tempo médio muito menor do que normalmente se leva na CGU”.
O momento de descontração que encerrou o embate ganhou destaque por causa do vídeo divulgado por Paulo Pimenta. O petista, que em setembro já havia chamado Chrisóstomo de “Sargento Pincel” durante outra sessão da mesma CPMI, compartilhou o trecho em suas redes sociais, sugerindo nova ironia em relação ao parlamentar rondoniense.
Na ocasião anterior, Pimenta acusou Chrisóstomo de disseminar mentiras nas redes e afirmou: “Não vai ser o Sargento Pincel que vai vir aqui gritar e achar que pode intimidar alguém distribuindo mentiras na internet”. O apelido, em referência ao personagem do humorístico Os Trapalhões, gerou repercussão e protestos do deputado do PL, que afirmou que apenas cumpre seu papel de fiscalizar o governo.
Na nova reunião da CPMI, o presidente da comissão, senador Carlos Viana (PODEMOS-MG), tentou conter as interrupções e pediu silêncio em diversos momentos. Mesmo assim, o clima de tensão permaneceu até o final da fala de Chrisóstomo, que encerrou dizendo: “O Brasil quer saber, Ministro! O irmão do Lula estava dentro ou estava fora?”.
O ministro respondeu: “Até onde eu sei, conhecendo a investigação, não há investigação contra o irmão do presidente Lula”, ao que Chrisóstomo retrucou: “E o sindicato dele que está até o talo de roubo?”. A sessão prosseguiu sob risadas e comentários entre parlamentares.
