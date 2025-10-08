Paulo Betti zomba de Cássia Kiss em comentário sobre novela: “Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 08/10/2025 às 11h09
O ator Paulo Betti e a humorista Dadá Coelho entraram na brincadeira sobre o mistério da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. O casal publicou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (6), comentando de forma bem-humorada o capítulo mais recente da novela.

Durante a conversa, Dadá perguntou quem Betti achava que havia matado Odete. O ator respondeu com ironia: “A Cássia Kiss”, fazendo alusão à versão original de 1988, quando a personagem Leila, interpretada por Cássia, foi revelada como a assassina — papel que agora pertence a Carolina Dieckmann.

Em tom de deboche, Betti ainda aproveitou para ironizar a postura política da atriz, conhecida por seu alinhamento a pautas bolsonaristas. “Ela pode voltar num crossover, como chamam. Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”, disse o ator, entre risadas, ao lado da esposa.

O casal também especulou sobre outros possíveis culpados pelo crime. Dadá apostou em Celina (Malu Galli), enquanto Betti citou César (Cauã Reymond) e Esteban (Caco Ciocler). Em tom de piada, Dadá chegou a dizer que o personagem de Ciocler “poderia ser asfixiado com aquela gola rolê”.

Além das teorias, os dois comentaram os figurinos da trama. Betti brincou com o visual de Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio: “Aquela camisa foi costurada no corpo, não dá nem pra abotoar”, provocou, arrancando gargalhadas da parceira.

 

Paulo Betti Cássia Kiss Vale Tudo Dadá Coelho Débora Bloch Carolina Dieckmann Cauã Reymond Caco Ciocler Malu Galli Alexandre Nero TV Globo
