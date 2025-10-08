Paulo Betti zomba de Cássia Kiss em comentário sobre novela: “Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”

Publicada em 08/10/2025 às 11h09
O ator Paulo Betti e a humorista Dadá Coelho entraram na brincadeira sobre o mistério da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. O casal publicou um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (6), comentando de forma bem-humorada o capítulo mais recente da novela.
Durante a conversa, Dadá perguntou quem Betti achava que havia matado Odete. O ator respondeu com ironia: “A Cássia Kiss”, fazendo alusão à versão original de 1988, quando a personagem Leila, interpretada por Cássia, foi revelada como a assassina — papel que agora pertence a Carolina Dieckmann.
Em tom de deboche, Betti ainda aproveitou para ironizar a postura política da atriz, conhecida por seu alinhamento a pautas bolsonaristas. “Ela pode voltar num crossover, como chamam. Sai da frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”, disse o ator, entre risadas, ao lado da esposa.
O casal também especulou sobre outros possíveis culpados pelo crime. Dadá apostou em Celina (Malu Galli), enquanto Betti citou César (Cauã Reymond) e Esteban (Caco Ciocler). Em tom de piada, Dadá chegou a dizer que o personagem de Ciocler “poderia ser asfixiado com aquela gola rolê”.
Além das teorias, os dois comentaram os figurinos da trama. Betti brincou com o visual de Alexandre Nero, intérprete de Marco Aurélio: “Aquela camisa foi costurada no corpo, não dá nem pra abotoar”, provocou, arrancando gargalhadas da parceira.
