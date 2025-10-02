Participação de artista rondoniense é destaque em vitrine internacional de arte, em Lisboa, com apoio do governo de RO

Publicada em 02/10/2025 às 16h06
A participação da artista plástica rondoniense, Edina Costa, na exposição Olhares da Amazônia, realizada durante a Brasil Origem Week, em Lisboa, no período de 11 a 14 de setembro, representou um marco para a valorização e internacionalização da produção cultural amazônica. Com o apoio do governo de Rondônia, por meio de passagens aéreas, a artista pode demonstrar internacionalmente, seu talento e identidade cultural.
Durante os quatro dias do evento, a artista plástica rondoniense encantou o público com sua técnica realista, cores intensas e traços expressivos que retratam a riqueza amazônica. Além da exposição principal, suas obras também serão exibidas em uma renomada galeria de arte em Portugal, ampliando o alcance da produção artística de Rondônia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a presença de artistas rondonienses em grandes eventos internacionais fortalece a identidade cultural do estado. “O governo de Rondônia tem investido para que nossos talentos tenham cada vez mais visibilidade. A história e a arte rondoniense merecem estar em espaços que mostrem ao mundo a força da Amazônia e a criatividade do nosso povo”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Paulo Higo Ferreira, salientou que iniciativas como essa reforçam o papel do estado na promoção da cultura. “O apoio à artista assegura o compromisso da gestão estadual com a difusão da arte rondoniense. Ter uma artista de Guajará-Mirim levando as cores, a fauna, a flora e os povos da Amazônia para uma vitrine internacional tão importante como Lisboa é gratificante.”
EXPERIÊNCIA EM LISBOA
Um dos destaques do evento foi a pintura ao vivo diante do público pela artista, despertando emoção e conexão. “Foi emocionante ouvir relatos de pessoas de várias partes do mundo dizendo que, ao olhar minhas obras, se sentiram transportadas para o Brasil. Pintar em tempo real e ver o encanto do público foi uma experiência inesquecível”, relatou Edina Costa.
