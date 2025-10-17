ONU exige apuração de crimes e defende direito dos palestinos a decidir o próprio futuro

Publicada em 17/10/2025 às 14h38
O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou nesta sexta-feira (17) que o reconhecimento do direito dos palestinos à autodeterminação e a responsabilização por violações de direitos humanos são condições fundamentais para uma paz duradoura na Faixa de Gaza.
Türk defendeu um processo político baseado na solução de dois Estados, em que palestinos e israelenses possam coexistir de forma independente. Segundo ele, todos os palestinos — em Gaza e na Cisjordânia — devem ter o direito de participar das decisões sobre o próprio futuro. “É preciso garantir que suas vozes sejam ouvidas e que possam decidir sobre seu governo”, afirmou.
O comissário destacou que não haverá reconciliação real sem verdade e justiça sobre as atrocidades cometidas durante os anos de conflito. Para isso, disse que o monitoramento e a divulgação de informações sobre direitos humanos devem ocorrer sem ameaças, intimidação ou retaliações.
Türk também cobrou proteção às organizações humanitárias e à imprensa internacional, que têm sido alvo de restrições, e defendeu acesso total à ajuda humanitária e aos observadores independentes em Gaza. “Abrir Gaza ao mundo pode servir como uma presença protetora contra novas violações”, analisou.
Ele encerrou colocando o escritório da ONU à disposição das partes envolvidas no conflito para auxiliar nas negociações em prol da paz, da justiça e da reconstrução da região.
