Obra de revitalização total da ponte sobre o Rio Jaru é realizada pelo governo de RO na Rodovia-010

Publicada em 31/10/2025 às 14h04
A ponte sobre o Rio Jaru, localizada na RO-010, está passando por uma ampla revitalização no trecho que liga o distrito de Tarilândia ao município de Governador Jorge Teixeira. As obras estão sendo executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). A ponte sobre o Rio Jaru é uma via estratégica para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso de moradores às comunidades rurais e à zona urbana. A rota também é utilizada diariamente por produtores, caminhoneiros e famílias que dependem da estrada para realizar suas atividades econômicas e sociais.
Com 80 metros de extensão, a ponte recebe troca de pranchas, reparo no assoalho deslizante e substituição de elementos estruturais, como longarinas, transversinas e balancins. A obra tem sido realizada de forma criteriosa, com o objetivo de garantir mais segurança, conforto e durabilidade à estrutura, que é fundamental para o tráfego de veículos e pedestres da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização da ponte é fundamental para a infraestrutura e o desenvolvimento do estado. “Estamos investindo na recuperação completa da estrutura, garantindo mais segurança e durabilidade. Obras como essa melhoram o tráfego, fortalecem a economia local e asseguram o direito de ir e vir da população”, ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou a relevância da obra e o impacto positivo que ela trará para a região. “Sabemos o quanto essa ponte é importante para os moradores e produtores locais. Nosso trabalho é garantir mais segurança e tranquilidade para quem precisa trafegar diariamente por aqui. A obra vai facilitar o deslocamento, reduzir riscos e fortalecer a economia regional.”
O coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, frisou o cuidado com a execução da obra e o impacto positivo para a população. “Além de reforçar a estrutura da ponte, estamos cuidando de cada detalhe da manutenção para que ela ofereça segurança máxima a todos os usuários. Obras como essa têm um efeito direto na vida de toda a população da região.”
O residente da 12ª Residência Regional, em Jaru, Anderson Chaves, evidenciou o empenho das equipes locais na execução dos serviços. “Nossas equipes estão trabalhando de forma intensa para garantir que cada etapa da revitalização seja concluída com qualidade e segurança. Esse é um trecho muito utilizado pelos moradores e produtores rurais, por isso a obra foi tratada como prioridade. O resultado será uma ponte mais resistente e segura para todos que dependem dessa via.”
