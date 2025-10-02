Publicada em 02/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1914 –Pela Lei 757, assinada pelo governador do Amazonas Jonatas Pedroza, a vila de Porto Velho passa a ser município daquele Estado.
1940 – O interventor do Amazonas informa ao prefeito Bohemundo Álvares Afonso que até dia 10 o presidente Getúlio Vargas virá a Porto Velho.
1940 – Caminhão com alimentos para a estação telegráfica em São Pedro, capota fazendo 23 vítimas, sendo 2 mortos.
1954 – O deputado federal Renato Medeiros pede ao governo federal que instale agências do Iaptec, Trabalho e Iapc em Porto Velho.
1982 – A Inspetoria Geral das Polícias Militares aprova a criação da Polícia Feminina de Rondônia.
1984 – Projeto da vereadora Odaísa Fernandes cria a “zona azul”, para estacionamento de carros na zona central de Porto Velho.
1990 – Com o senador Olavo Pires favorito, seis candidatos disputam amanhã o governo de Rondônia.
2017 - O semanário “Tribuna Popular”, de Cacoal, criado em 1979 passa a ser, com o fim do Alto Madeira, o jornal mais antigo de Rondônia.
BRASIL
1822 — A imperatriz Maria Leopoldina (1797/1826), com apoio do Conselho de Estado, assina o decreto da Independência do Brasil. 1961 — Aprovada a Emenda Constitucional que muda o regime brasileiro para parlamentarismo. 1962 – Pelé marca seu 500º gol.
MUNDO
1945 – O Japão se rende às tropas aliadas – acaba a II Guerra Mundial. 1969 — Dois computadores trocam dados em um teste da rede militar – nasce a Internet.
Em outubro de 1940 o presidente Getúlio Vargas visitar à Amazônia e chega a Belém no início da noite do dia 5, ficando até a tarde do dia 8, daí a Manaus e dia 11 em Porto Velho para ficar três horas, mas permanece até dia 13.
A vinda foi informada pelo interventor Álvaro Maia, do Amazonas (do qual Porto Velho era município) por telegrama dia 1º ao prefeito Bohemundo Afonso, citando só a possibilidade de Getúlio vir.
Mas recomendava uma “recepção condigna de autoridades e do povo”, e o prefeito buscou quem podia ajudar, a Madeira-Mamoré.
Desde 1931 a EFMM tinha como seu diretor-geral o capitão Aluízio Ferreira que, com certeza, já teria recebido confirmação – a julgar por supostas relações pessoais dele com a assessoria de Getúlio.
Imaginemos a cena: Porto Velho em 1940 era a mais importante cidade da calha do Rio Madeira, facilitada economicamente por ser a sede da ferrovia Madeira-Mamoré, com, se muito, 6 a 8 mil habitantes.
(Getúlio, de branco, com Álvaro Maia que foi prefeito de Porto Velho 1922/23)
