No aniversário de Porto Velho, corregedor Gilberto Barbosa recebe comenda Madeira-Mamoré

Publicada em 04/10/2025 às 11h21
No aniversário de 111 anos da capital de Rondônia, Porto Velho, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Gilberto Barbosa, foi agraciado com a comenda Madeira-Mamoré, a mais alta honraria concedida pela Prefeitura àqueles que trabalham com amor e dedicação ao Município.
A entrega aconteceu nesta quinta-feira, 2 de outubro, no Teatro Banzeiros e contou com a presença de diversas autoridades do Poder Judiciário, como os juízes auxiliares da Corregedoria, Silvana Maria de Freitas, Paulo Fabricio e Marcelo Tramontini.
O prefeito Léo Moraes destacou em seu discurso a significativa contribuição da Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) no avanço da regularização fundiária no município, reconhecendo o papel fundamental do Tribunal de Justiça para o desenvolvimento social e da cidadania.
A honraria, que leva o nome da histórica Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, símbolo do surgimento Porto Velho, reforça a valorização daqueles que, como o desembargador Gilberto Barbosa, colaboram ativamente para o progresso do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!