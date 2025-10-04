JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

No aniversário de Porto Velho, corregedor Gilberto Barbosa recebe comenda Madeira-Mamoré

O prefeito Léo Moraes destacou em seu discurso a significativa contribuição da Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia (CGJ-RO) no avanço da regularização fundiária no município