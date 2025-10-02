Mudanças no trânsito próximo às escolas Mário Grasso e Penha Rosendo já estão em vigor

Publicada em 02/10/2025 às 14h26
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), informa que as alterações no sistema viário em duas regiões da cidade já estão valendo desde esta quarta-feira, 1º de outubro.
De acordo com o secretário da pasta, Rogério Dias, o objetivo da mudança é garantir mais segurança aos estudantes, organizar o fluxo de veículos e reduzir congestionamentos nos horários de embarque e desembarque escolar.
No bairro São José, a Travessa 01, em frente à Escola Municipal Mário Grasso, agora funciona em sentido único, no sentido sul – da Rua Cajubi para a Avenida Belo Horizonte.
Já no bairro Cristo Rei, a alteração ocorreu na Rua Cláudio Rosella, em frente à Escola Municipal Penha Rosendo, que também passou a ser de mão única, no sentido oeste – da Avenida Ignez Rosella para a Avenida Melvin Jones.
Durante este período de adaptação, a Semtran orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar nas vias, respeitem a sinalização instalada e mantenham velocidade reduzida nas proximidades das escolas. A colaboração de todos é essencial para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.
