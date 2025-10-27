Publicada em 27/10/2025 às 11h36
Atenção, motoristas! A mudança de sentido de vias na BR-174 e na marginal só vai valer a partir de quinta-feira, 30 de outubro.
O motivo é que o material asfáltico (CAP) chega nesta segunda-feira, mas, por ser ponto facultativo, o DER não vai atuar. Assim, na terça-feira a usina entra em operação e faz a aplicação da capa asfáltica no trecho restante.
Depois disso, a Semtran entra finalizando a sinalização das vias, garantindo mais segurança e organização no novo fluxo.
Hoje, as equipes da Semtran seguem trabalhando na sinalização de outras áreas da BR-174.
Pedimos atenção redobrada ao trafegar pela região durante essa fase final das obras.
As mudanças estão sendo feitas para melhorar o trânsito e a mobilidade de todos que utilizam a BR-174.
