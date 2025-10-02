Ministra Márcia Lopes destaca importância de sanção de lei que amplia licença-maternidade

Publicada em 02/10/2025 às 14h46
Entrevistada desta quinta-feira, 2 de outubro, no programa “Bom Dia, Ministra”, a titular da pasta das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância da medida anunciada pelo Governo do Brasil que fixa um olhar especial às mães e filhos: a previsão de licença-maternidade ampliada em até 120 dias após a alta hospitalar do recém-nascido e da mãe em casos de internação de longo prazo — sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.
A ministra explicou que o projeto ainda passará por regulamentação para definir o funcionamento e critérios, mas celebrou o conceito aprovado. “Ela prorroga a licença-maternidade por até 120 dias após a alta hospitalar e amplia o salário-maternidade, no sentido de que, em qualquer caso de complicação do parto, de necessidade de maior tempo de internação, a mãe não tem a preocupação de que ficará com tempo menor para continuar em casa, se recuperar e cuidar da criança”, resumiu.
“É uma luta que tivemos durante muito tempo para a licença-maternidade e a gente viu o que isso pode significar do ponto de vista dos cuidados das crianças, da redução da mortalidade infantil, de todos os benefícios que a lei já trouxe. É uma grande conquista para as mulheres e uma pauta que frequentemente aparece onde a gente vai: as mulheres reiterando a importância desse momento na vida delas”, disse Márcia Lopes. “Essa ampliação do período é um ganho de, às vezes, 10 dias, 15 dias, 20 dias, que fazem muita diferença para as mães e mulheres”.
PENSÃO PARA ÓRFÃOS — A ministra Márcia Lopes comentou também sobre a pensão especial para filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio, que garante o valor de um salário mínimo mensal a crianças e adolescentes que tinham menos de 18 anos na data do óbito da mãe, desde que a renda familiar mensal por pessoa seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. O direito é igualmente assegurado aos filhos e dependentes de mulheres transgênero vítimas do mesmo crime.
PRESENÇA – “Ter acesso à renda é um direito fundamental, constitucional. O presidente Lula e nós regulamentamos essa lei que institui a pensão para os filhos das vítimas de feminicídio. Essa pensão é de um salário mínimo para as crianças, para os filhos e filhas que sofreram a situação de feminicídio de suas mães”, explica. “É uma segurança que o Estado assume na defesa dos direitos e da proteção das crianças, adolescentes e jovens até 18 anos. É um grande avanço da presença do Estado na vida das pessoas que sofrem essa tragédia”. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será o órgão responsável por receber os requerimentos, processar os pedidos e conceder o benefício. A solicitação deve ser feita pelo representante legal do filho ou do dependente pelos canais de atendimento do INSS.
QUEM PARTICIPOU – O “Bom Dia, Ministra” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Participaram do programa desta quinta-feira jornalistas da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões (EBC), Rádio Marajoara (Belém/PA), Rádio Antena 1 (Salvador/BA), Rádio Live (Campos dos Goytacazes/RJ), Portal A Crítica (Manaus/AM), Rádio CBN (Caruaru/PE) e Portal Folha de Londrina (Londrina/PR).
