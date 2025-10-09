Marina Ruy Barbosa retorna ruiva e fala sobre reencontro com sua essência: “Sinto que estou em casa”

Publicada em 09/10/2025 às 10h30
Marina Ruy Barbosa está de volta ao visual que a consagrou: o ruivo acobreado. Após uma fase de fios platinados, a atriz decidiu retomar a cor que marcou sua carreira e se tornou símbolo de sua identidade. Em entrevista à revista Marie Claire, ela contou que o retorno representa mais do que uma mudança de aparência — é um reencontro com sua essência e com o que realmente a faz sentir-se completa.
“Foram mais de quatro meses loira, vivendo uma fase intensa e ousada”, lembrou Marina. “Eu sabia que em algum momento voltaria ao ruivo, mas queria que fosse no tempo certo. A volta teve um componente emocional, veio quando eu estava pronta para resgatar essa parte tão importante de mim”, explicou.
A artista afirmou que cada cor refletiu um momento diferente de sua vida. “O loiro me trouxe uma faceta mais aventureira, mas o ruivo é meu lugar de força, de pertencimento, de equilíbrio. É a cor que me dá confiança e traduz quem eu sou”, disse.
O retorno também influenciou seu estilo. Marina revelou que, com os fios ruivos, prefere tons quentes e terrosos, como ferrugem, verde-esmeralda e vinho. A atriz, que foi premiada recentemente como Global Fashion Icon no The EMIGALA Awards, em Dubai, reforçou a conexão emocional com o novo visual: “Quando estou ruiva, sinto que estou em casa.”
A transformação contou com o apoio da marca Truss, da qual Marina é embaixadora, e simboliza um novo ciclo de autoconfiança e autenticidade.
