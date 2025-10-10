Maria Corina Machado dedica Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump e afirma que vitória é “impulso pela liberdade”

Publicada em 10/10/2025 às 16h22
Em uma publicação na rede social X, a política de oposição da Venezuela e agora laureada com o prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, dedicou a premiação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que a vitória foi um 'impulso' para alcançar a liberdade'.
A divulgação do prêmio ocorreu nesta sexta-feira (10). Segundo os votantes, a escolha pelo nome dela se deve ao fato de defender a democracia e que ela "personifica a esperança de um futuro diferente, onde os direitos fundamentais dos cidadãos sejam protegidos e suas vozes sejam ouvidas'.
Na publicação, Maria Corina Machado, ressaltou a admiração pelos Estados Unidos, em especial pelo presidente Donald Trump:
(…) Contamos com o Presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas do mundo como nossos principais aliados para alcançar a Liberdade e a democracia. Dedico este prêmio ao povo sofredor da Venezuela e ao Presidente Trump por seu apoio decisivo à nossa causa!
A vitória de María Corina confere um peso político e internacional sem precedentes à resistência contra o regime no país sul-americano, elevando a proeminência de María Corina no cenário global, especialmente após um ano em que a líder foi forçada a se esconder no próprio país devido a sérias ameaças contra sua vida pelo regime de Nicolás Maduro.
