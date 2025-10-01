Manutenção em 6 km na RO-267 é executada pelo governo em Nova Brasilândia do Oeste

Publicada em 01/10/2025 às 14h34
O governo de Rondônia está avançando nos trabalhos de manutenção da malha viária em todo o estado. No município de Nova Brasilândia d’Oeste, a 7ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Alvorada d’Oeste está executando serviços de revestimento primário (encascalhamento) com rejeito de calcário em 6 quilômetros na RO-267, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para os usuários.
O uso do rejeito de calcário tem se mostrado uma alternativa eficiente e de grande durabilidade para as estradas não pavimentadas. O material é composto por pequenas pedras de calcário, que, quando aplicadas ao cascalho, reforçam sua resistência, ajudando na compactação da via e reduzindo problemas comuns em estradas de terra, como buracos e poeira excessiva. Dessa forma, o serviço proporciona não apenas melhoria imediata na trafegabilidade, mas também maior vida útil ao revestimento da rodovia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada trecho recuperado significa mais agilidade, menos custos e mais desenvolvimento para o produtor e para a população. “O governo tem trabalhado para manter as estradas em boas condições durante todo o ano. Estamos levando manutenção constante às rodovias estaduais, fortalecendo o elo entre a produção rural e os centros de comércio”, ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que a ação é estratégica para a conservação das rodovias. “Nossas equipes atuam em diferentes regiões do estado de forma simultânea, sempre priorizando as demandas apresentadas pela comunidade. O serviço com rejeito de calcário tem dado bons resultados e aumenta a durabilidade do tráfego em estradas de terra.”
O residente da 7ª Residência Regional do DER-RO, Carlos Leandro, responsável pelos trabalhos, destacou o empenho da equipe local. “Estamos atuando em 6 quilômetros na RO-267 com máquinas e servidores mobilizados para entregar um serviço eficiente, que vai proporcionar mais conforto e segurança a todos que utilizam essa via diariamente.”
Segundo o coordenador da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, a atuação integrada das regionais garante eficiência nas frentes de trabalho. “O DER tem uma estrutura que permite atender com rapidez diferentes municípios. Esse serviço é mais um exemplo de como a união das equipes técnicas e de campo fortalece a missão de manter Rondônia conectada por estradas seguras e transitáveis”, pontuou.
