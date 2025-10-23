Manutenção da RO-490 melhora acesso ao Porto Rolim e impulsiona região da Zona da Mata

Publicada em 23/10/2025 às 15h00
Utilizada diariamente por produtores rurais para o escoamento da produção e por turistas que visitam os atrativos da região, a Rodovia RO-490 (Linha P-40), que interliga as rodovias RO-135 e RO-370, conectando Alto Alegre dos Parecis aos distritos de Flor da Serra e Vila de São Luiz, além de facilitar o acesso ao Porto Rolim de Moura do Guaporé, no distrito de Alta Floresta d’Oeste, está recebendo serviços de manutenção e recuperação pelo governo de Rondônia.
Os trabalhos estão sendo executados por meio da equipe da 5ª Residência Regional, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), sediada em Rolim de Moura.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é um investimento direto no desenvolvimento regional. “Cuidar das estradas é cuidar da nossa economia. Cada quilômetro recuperado representa mais oportunidades para o produtor rural, mais facilidade para o transporte de mercadorias e mais incentivo ao turismo. O governo de Rondônia tem atuado de forma permanente para garantir que os moradores da Zona da Mata tenham rodovias em boas condições e seguras para o tráfego durante todo o ano”, ressaltou.
O chefe da 5ª Residência Regional do DER-RO, Nilson Oliveira, explicou que os 88 quilômetros de extensão da RO-490, trecho primário (não pavimentado), estão recebendo os serviços de limpeza das margens da estrada, patrolamento (reconformação da plataforma), desobstrução de saídas de água e encascalhamento de pontos críticos. “Além disso, a equipe está instalando tubos de concreto (manilhas) e recuperando pontes de madeira, o que garante mais segurança e melhor trafegabilidade para quem utiliza a rodovia”, pontuou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou o compromisso da gestão estadual a em seguir o plano anual de manutenção e recuperação das rodovias estaduais. “Temos uma equipe técnica empenhada em cumprir o cronograma de serviços em todas as regiões do estado. Nosso objetivo é oferecer estradas com qualidade, melhorando o escoamento da produção e o acesso às comunidades, fortalecendo assim o desenvolvimento local e o turismo regional.”
