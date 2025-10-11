Mais de 80 catadores de materiais recicláveis do Vale do Jamari recebem kit de proteção do governo

Publicada em 11/10/2025 às 08h50
Dando sequência à série de entregas de kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) a catadores de materiais recicláveis nos municípios, como parte do Projeto Rondônia Recicla, o governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, da Família da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), contemplou nesta semana trabalhadores de mais três localidades na região do Vale do Jamari. A primeira cerimônia de entrega ocorreu no Ecoponto, em Ariquemes, 67 profissionais da coleta seletiva, foram beneficiados, entre eles 7 do município de Alto Paraíso.
Ainda na quinta-feira (9), no período da tarde, na sede da Cooperativa de Materiais Recicláveis (Catajamari), foi a vez dos catadores de Cujubim, um total de 10, receberem o kit composto por 6 máscaras respiratórias, 1 avental de PVC forrado, 1 abafador de ruído, 1 protetor auricular tipo concha, 2 óculos de proteção, 2 calças brim leves com faixa refletiva, 1 colete sinalizador com faixa refletiva fluorescente, 1 camiseta com manga longa, 1 botina de segurança, 2 luva anticorte e 1 chapéu árabe com protetor de pescoço.
O Rondônia Recicla deverá contemplar todos os catadores cadastrados no estado
Já nesta sexta-feira (10), foram entregues 15 kits, em Buritis, dos quais 2 foram para catadores de Campo Novo de Rondônia. O evento ocorreu na Entidade Autárquica de Assistência e Extensão Rural (Emater), totalizando 88 profissionais da área beneficiados, só nesta semana, com os equipamentos que darão maior segurança na atuação do dia a dia desses trabalhadores pela melhoria do meio ambiente, da qualidade de vida da população e também voltado à transformação dos resíduos sólidos em objetos de valor financeiro.
“Esses trabalhadores são fundamentais para a preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população, mas para isso é preciso estarem equipados para não estarem expostos a qualquer tipo de contaminação ou objetos cortantes”, disse a secretária Luana, reforçando que todos os catadores deverão ser contemplados no estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os catadores de materiais recicláveis desempenham papel fundamental na implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), com foco na gestão integrada, apoio aos municípios para erradicar lixões, logística reversa e participação social. “A reciclagem cria milhares de postos de trabalho, garante renda a populações vulneráveis, impulsiona a economia local nos municípios e, principalmente, protege o meio ambiente e as pessoas”, pontuou.
Criado pelo governo de Rondônia, o projeto tem como objetivo promover a inclusão social, garantir a segurança no trabalho e aumentar a produtividade desses trabalhadores.
A entrega em Buritis representou a 12ª realizada pela Seas. A primeira ocorreu em Ji-Paraná, durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, no mês de maio; a segunda em Porto Velho, no mês de agosto; a terceira também no mês de agosto, em Rolim de Moura; a quarta, em Pimenta Bueno, ainda em agosto; a quinta foi no dia 19 de setembro, em Itapuã do Oeste; a sexta e a sétima foram no dia 24 em Vilhena (pela manhã) e Cerejeiras (à tarde); a oitava no dia 25, em Ji-Paraná; a nona no último dia 2 em Jaru; a décima na quinta-feira pela manhã em Ariquemes; e a 11ª em Cujubim.
