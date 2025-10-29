Mais de 100 profissionais que atuam no transporte escolar participam de treinamento promovido pela Prefeitura

Publicada em 29/10/2025 às 08h15
A Prefeitura de Jaru, por meio da Controladoria Geral do Município - CGM, realizou no último sábado (25) mais uma etapa do Projeto de treinamento Governança Pública Municipal. Desta vez, a capacitação abordou o tema “Gestão do Transporte Escolar”.
A formação foi destinada a monitores, motoristas, técnicos administrativos e demais profissionais que atuam diretamente com o transporte de crianças e adolescentes matriculados nas redes municipal e estadual de ensino.
Ao todo, 117 profissionais foram capacitados durante o encontro, realizado no auditório da Escola Municipal Menezio de Victo, sob a condução do Controlador-Geral do Município, Gimael Cardoso.
De acordo com Gimael, o objetivo da capacitação foi aperfeiçoar o serviço prestado, promovendo a qualificação técnica dos profissionais e o cumprimento das legislações vigentes ao transporte escolar. “O treinamento reforçou a importância da padronização de procedimentos, como o uso de checklists, definição de rotas e controle de quilometragem. Além disso, buscamos fortalecer a cultura colaborativa entre os servidores, sempre prezando pelo respeito e principalmente na segurança dos estudantes”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!