Maíra Cardi pede orações pela filha recém-nascida internada na UTI

A influenciadora digital Maíra Cardi emocionou os seguidores neste domingo (26) ao pedir orações pela filha recém-nascida, Eloáh, fruto de seu casamento com o empresário e influenciador Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico.
Logo após o parto, a bebê precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por apresentar dificuldades respiratórias. “Acabamos de sair da sala de parto. Eu já estou no meu quarto. Eloáh está na UTI, com dificuldade para respirar, e o Thiago está lá com ela. Possivelmente, ela vai ficar 12 horas na UTI. Está tudo bem, mas ela precisa dessa força extra”, explicou Maíra nos stories do Instagram.
Mais tarde, a influenciadora compartilhou imagens da filha na UTI, mostrando que a menina depende de aparelhos para respirar. Ela também relatou que, devido à situação, a bebê ainda não pode mamar diretamente. “Acabei de tentar tirar um pouco do leite para a Eloáh. Como ela está com dificuldade de respirar, se mamar pode se afogar. Se precisar, vai mamar por sonda, direto no estômago”, contou.
Maíra Cardi é mãe de outros dois filhos: Lucas, de 24 anos, de sua relação com Nelson Rangel, e Sophia, de 6, do casamento com Arthur Aguiar.
