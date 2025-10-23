Maduro diz que Venezuela tem 5 mil mísseis antiaéreos para enfrentar EUA

Publicada em 23/10/2025 às 10h25
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que o país possui cinco mil mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa, modelo Igla-S, para responder a possíveis ameaças militares dos Estados Unidos.
“Qualquer força militar do mundo conhece o poder dos Igla-S, e a Venezuela tem nada menos que cinco mil deles”, afirmou Maduro em pronunciamento transmitido pela televisão estatal na quarta-feira (22).
O Igla-S é um míssil leve e portátil, projetado para abater aeronaves em baixa altitude, e tem sido usado em exercícios militares ordenados por Maduro como resposta à presença de forças norte-americanas na região do Caribe.
Nos últimos meses, Washington mobilizou sete navios e caças de guerra sob o argumento de combater o tráfico de drogas. Desde o início de setembro, os Estados Unidos realizaram ao menos sete operações na área, que, segundo o governo venezuelano, causaram 32 mortes.
O presidente americano Donald Trump anunciou em outubro que autorizou ações secretas da CIA contra o governo de Caracas, intensificando a tensão entre os dois países.
Washington acusa Maduro e seus aliados de chefiar uma rede internacional de narcotráfico, enquanto o regime venezuelano nega as acusações e sustenta que a ofensiva norte-americana é parte de uma tentativa de mudança de regime e de controle sobre as reservas de petróleo do país.
