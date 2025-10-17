Lula volta a defender a Venezuela e critica interferência estrangeira após ofensiva dos EUA
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 17/10/2025 às 09h29
Nos acompanhe pelo Google News

Em novo discurso com tom político e diplomático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou sua defesa da soberania da Venezuela e criticou a interferência de outros países nos rumos da nação governada por Nicolás Maduro. As declarações foram dadas enquanto os Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, ampliam operações militares na região.

Segundo Lula, “cada povo deve decidir o seu próprio destino”, e nenhum presidente estrangeiro tem o direito de determinar o futuro de nações como Venezuela ou Cuba. Ele ressaltou ainda que “o Brasil nunca será a Venezuela, e a Venezuela nunca será o Brasil”, destacando a importância da autodeterminação dos povos.

O pronunciamento ocorre após os EUA atacarem um barco que, segundo Trump, transportava drogas e estava ligado a redes de narcotráfico. A ação resultou na morte de seis pessoas. No dia seguinte, o republicano afirmou considerar operações terrestres contra cartéis venezuelanos e confirmou ter autorizado ações da CIA em território próximo a Caracas.

Durante o mesmo evento, Lula fez menção à antiga “onda rosa” latino-americana — período de governos de esquerda no continente — e recordou sua convivência com líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor e Cristina Kirchner, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica e Fernando Lugo. Para ele, aquele foi “o melhor momento político e social da América do Sul”.

Encerrando o discurso, Lula falou sobre política interna e indicou disposição para seguir na disputa eleitoral: “Se eu decidir ser candidato, será para vencer”, afirmou, sem descartar uma nova candidatura em 2026.

Lula Venezuela Nicolás Maduro EUA Donald Trump ataque militar CIA América do Sul Hugo Chávez eleições 2026
Imprimir imprimir