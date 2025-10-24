Lula reage a ações dos EUA na Venezuela e deve levar tema a encontro com Trump

Publicada em 24/10/2025 às 15h32
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou durante coletiva de imprensa em Jacarta, na Indonésia, nesta sexta-feira (24) que não concorda que sejam feitos ataques e invasões a outros países sob a justificativa de combater o narcotráfico.
Segundo Lula, se o presidente norte-americano, Donald Trump, quiser, eles também vão tratar sobre os ataques dos Estados Unidos a barcos na costa da Venezuela. Há expectativa de que Lula e Trump se encontrem na Malásia, neste domingo (26) (leia mais abaixo).
O governo Trump tem travado uma ofensiva no mar do Caribe com o argumento de mirar traficantes de drogas a caminho dos Estados Unidos.
O presidente americano também admitiu ter autorizado operações secretas da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) no país de Nicolás Maduro.
Lula trata como certa reunião com Trump na Malásia e lista pontos que pretende negociar
Para o presidente brasileiro, "se o mundo virar uma terra sem lei, vai ficar muito difícil". Lula sugeriu como alternativa que os EUA se disponha a conversa com a polícia e Ministério da Justiça dos outros países.
"Se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer. Onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade à soberania dos países? Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump se ele colocar na mesa", argumentou.
"Acho que falta um pouco de compreensão da questão da política internacional", disse Lula sobre a afirmação de Trump de que vai '"apenas matar as pessoas que estão levando drogas para o seu país.'"
Lula ainda rebateu: "Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também."
O presidente brasileiro mencionou também que o presidente dos EUA não pode apenas dizer que vai invadir e "combater o narcotráfico na 'terra dos outros'", sem levar em conta a Constituição dos países.
