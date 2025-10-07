Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca e dispara: “Chip da beleza é bomba”

Publicada em 07/10/2025 às 15h48
A atriz Luana Piovani, de 49 anos, voltou a causar burburinho nas redes sociais após republicar uma série de conteúdos envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca, apresentadora do SBT e ex-mulher do cantor Zé Felipe. As postagens, feitas em sequência no Instagram, abordavam desde rumores de relacionamento com Vini Jr. até críticas ao uso de hormônios estéticos.
Em uma das republicações, Luana compartilhou um vídeo da atriz Marianna Armellini, que ironizava as polêmicas de Virginia, como o desentendimento com Bruna Biancardi e sua atuação como rainha de bateria da Grande Rio.
Logo depois, a atriz repostou um vídeo do criador de conteúdo Eddy Moraes, que criticava a exposição da influenciadora e sugeria que Vini Jr. não teria interesse em assumir um relacionamento com ela.
Por fim, Luana publicou uma entrevista em que Virginia negava o uso de “bomba” e atribuía o tom grave da voz ao uso de um chip hormonal com testosterona. No entanto, o vídeo foi editado e incluía a fala do médico Carlos Eduardo Viterbo, afirmando: “Chip de testo é bomba. Chip da beleza é bomba. Gestrinona é um anabolizante também. Se você usa pra estética, sim, é bomba.”
As republicações dividiram opiniões entre os seguidores de Piovani, que tem mais de 5,6 milhões de fãs no Instagram. Parte do público apoiou a crítica, enquanto outros apontaram exposição desnecessária e rivalidade feminina.
