Líder do golpe em Madagascar toma posse e promete “refundação nacional”

Publicada em 17/10/2025 às 14h27
O coronel Michael Randrianirina, responsável pelo golpe de Estado que derrubou o presidente Andry Rajoelina em Madagascar, foi empossado nesta sexta-feira (17) como “presidente para a refundação da República”. A cerimônia ocorreu no Tribunal Constitucional Superior, em Antananarivo, com a presença de diplomatas estrangeiros.
Vestido de terno escuro e gravata azul, o militar fez juramento de respeitar a Constituição e promover a unidade nacional. “Perante Deus, o país e o povo, juro solenemente defender a Constituição, a integridade do território e o bem-estar do povo malgaxe”, declarou Randrianirina durante o discurso de posse.
O coronel, que liderava o Corpo de Administração de Pessoal e Serviços do Exército de Terra (CAPSAT) — uma das unidades de elite das Forças Armadas —, assumiu o poder na terça-feira (15) após anunciar a suspensão da Constituição e justificar a tomada de controle como resposta à crise gerada pelos protestos iniciados em 25 de setembro.
Randrianirina informou que será criado um conselho de transição composto por militares e civis, com mandato de até dois anos para conduzir o processo de “reconstrução das bases da nação” e preparar um referendo constitucional. Ele afirmou que “a Geração Z, apoiada pelo povo, exige mudanças reais” e reconheceu que o país “segue entre os mais pobres do mundo, 60 anos após a independência”.
Entre as prioridades imediatas, o novo governo promete enfrentar problemas estruturais como energia, água potável, saúde e educação, além de promover uma consulta nacional para reformar a Constituição e a lei eleitoral.
Randrianirina também anunciou uma política de austeridade fiscal, com foco em cortar gastos públicos e direcionar recursos às necessidades da população. Em tom conciliador, pediu o apoio da comunidade internacional para conduzir o processo de transição.
