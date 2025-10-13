CACOAL

Lançamento da 2ª Feira Robustas Amazônicos e do 10º Concafé refletem o fortalecimento da cafeicultura de Rondônia

2ª Feira Robustas Amazônicos e o 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé) serão realizados pelo governo de Rondônia nos dias 23 e 24 de outubro no município de Cacoal