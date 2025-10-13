Lançamento da 2ª Feira Robustas Amazônicos e do 10º Concafé refletem o fortalecimento da cafeicultura de Rondônia

Publicada em 13/10/2025 às 09h06
A 2ª Feira Robustas Amazônicos e o 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), que serão realizados pelo governo do estado nos dias 23 e 24 de outubro no município de Cacoal, foram lançados pelo governo de Rondônia nesta sexta-feira (10) no Auditório Jerônimo Santana, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.
Os dois eventos consolidam Rondônia como referência nacional e internacional na produção de café robusta amazônico de excelência ao reunir em um só local produtores, pesquisadores, investidores e exportadores, abrindo espaço para inovação, negócios e parcerias.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da iniciativa: “O Concafé e a Feira Robustas Amazônicos já são símbolos da força da nossa cafeicultura. Esses eventos mostram o potencial de Rondônia para o Brasil e o mundo, reforçando nosso compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e com o produtor rural, que é a base do desenvolvimento do estado.”
ROBUSTAS AMAZÔNICOS
Atualmente, 17 mil produtores rurais produzem café, desses, 10 mil são especialistas em robustas amazônicos, totalizando mais de 50 mil hectares dedicados ao grão que faz de Rondônia o 2º maior produtor da região Norte e o 5º do Brasil. Na última edição, a feira contou com mais de 100 expositores movimentando a economia regional e fortalecendo a imagem da cafeicultura rondoniense. Este ano, o evento terá a participação de 16 agroindústrias de café e cacau, palestras técnicas, workshops, degustações, exposição científica e oportunidades de negócios para ampliar a comercialização do café robusta amazônico.
RECORDE
As etapas do Concafé já estão em andamento, com a análise das amostras inscritas. Tanto a feira quanto o concurso são coordenados pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e a Associação dos Cafeicultores da Região das Matas de Rondônia (Caferon). O secretário da Seagri, Luiz Paulo ressaltou que “este ano teve recorde de inscritos no Concafé. Isso demonstra a confiança dos produtores no futuro da cafeicultura e no apoio do governo do Estado. Estamos construindo uma cadeia cada vez mais forte, sustentável e competitiva.”
INVESTIMENTOS
Além da premiação, superior a R$ 400 mil, que reconhece a qualidade e a sustentabilidade da produção, o evento integra a estratégia estadual de valorização do agronegócio, que já recebeu mais de R$ 200 milhões em investimentos nos últimos anos em maquinário, assistência técnica e fomento às feiras agropecuárias. Através do Plante Mais, a Emater-RO já distribuiu mais de dois milhões de mudas de café clonal, desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Rondônia.
CARBCAFÉ
O pesquisador Enrique Alves, que trabalha desde o início no desenvolvimento dos jardins clonais compartilhou durante o lançamento a mais recente conquista de Rondônia. “Uma das maiores empresas de café do Brasil acaba de lançar em São Paulo a edição histórica de um microlote com apenas 333 unidades do melhor café do mundo por atingir 100 pontos no teste de qualidade. E, esse café foi produzido aqui em Rondônia pelo cacique Rafael Suruí, com a tecnologia desenvolvida pela Embrapa em parceria com o governo de Rondônia, o CarbCafé, um café totalmente sustentável.”
DEGUSTAÇÃO
Durante o lançamento os presentes puderam conferir a qualidade do café de Rondônia.O presidente da Caferon, responsável pela degustação, Juan Travain ressaltou que “os produtores de Rondônia tem se dedicado para aprimorar a qualidade e a sustentabilidade do café de Rondônia. “Nosso diferencial é que aproveitamos o terroir amazônico, que são as características únicas da região amazônica que influenciam a produção de café, incluindo fatores como clima, solo, condições naturais e práticas agrícolas sustentáveis. Essas características contribuem para a qualidade sensorial dos cafés Robustas Amazônicos, tornando nosso café único”
