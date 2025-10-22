Laerte Gomes tem aprovado projeto que inclui Rondônia Rural Show Internacional no calendário oficial do Estado

Publicada em 22/10/2025 às 09h55
Durante a sessão ordinária desta terça-feira (21), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD), celebrou a aprovação do Projeto de Lei 920/2025, de sua autoria, que define a Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) como evento de interesse público e estabelece local e data fixa para sua realização.
De acordo com a nova lei, o evento destinado à promoção, fomento e estímulo do agronegócio será realizado anualmente no Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack, área de propriedade do governo do estado, localizada no km 333 da BR-364, zona rural do município de Ji-Paraná, sempre na última semana de maio — como já ocorre desde a primeira edição.
“Esse projeto é muito importante para o estado de Rondônia. Hoje, a Rondônia Rural Show virou um patrimônio da sociedade e do agronegócio rondoniense. Temos que reconhecer o trabalho feito pelo governador Cel. Marcos Rocha, que deu um crescimento gigante à feira, transformando o evento em uma das maiores do país”, destacou o parlamentar.
Laerte Gomes ressaltou ainda que o Centro Tecnológico Vandeci Rack recebeu investimentos significativos em infraestrutura, o que garante o sucesso e a grandiosidade do evento. “Nada mais justo que a Rondônia Rural Show entre no calendário oficial do Estado por meio de um projeto de lei, para dar mais segurança, até mesmo para os expositores se planejarem com antecedência. Assim, a cada ano, a feira poderá trazer ainda mais novidades aos produtores rurais, com novas tecnologias e equipamentos”, completou o deputado.
A Rondônia Rural Show Internacional cresce a cada edição, reunindo um número cada vez maior de expositores e visitantes, ampliando a visibilidade dos produtos e fortalecendo o agronegócio rondoniense.
Com a aprovação do Projeto de Lei 920/2025, a feira passa oficialmente a integrar o calendário de eventos do estado de Rondônia, reforçando o compromisso do Parlamento estadual com o fortalecimento do setor produtivo.
