Kamala Harris afirma que pode concorrer novamente à presidência dos EUA

Publicada em 25/10/2025 às 09h55
A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse à BBC, neste sábado (25), que pode voltar a disputar a presidência do país. Em sua primeira entrevista no Reino Unido, Harris afirmou que “possivelmente” será presidente um dia e que está confiante de que haverá uma mulher na Casa Branca no futuro.
"Ainda não terminei", disse a ex-vice-presidente. "Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço e isso está na minha essência."
A democrata, que perdeu para Donald Trump nas eleições do ano passado, deu a declaração no programa Sunday with Laura Kuenssberg.
Harris rejeitou as pesquisas que a colocam como azarada na disputa para representar o Partido Democrata em 2028.
“Se eu tivesse ouvido as pesquisas, não teria concorrido ao meu primeiro ou segundo cargo — e certamente não estaria sentado aqui”, disse.
Durante a entrevista, ela também criticou o ex-presidente Donald Trump, a quem chamou de “tirano”, e afirmou que suas previsões sobre ele “se comportar como fascista” se tornaram realidade.
“Ele disse que usaria o Departamento de Justiça como arma — e foi exatamente isso que ele fez”, afirmou Harris.
Derrota para Trump após substituir Biden
Kamala Harris entrou oficialmente na corrida pela Casa Branca depois que Joe Biden desistiu da reeleição, em julho de 2024, sob forte pressão do Partido Democrata após seu desempenho ruim em um debate contra Donald Trump.
Com o apoio público de Biden, ela assumiu a cabeça da chapa e tentou se apresentar como representante de uma nova geração de liderança democrata, mas acabou derrotada por Donald Trump, que venceu em 27 estados contra 18 dela.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!