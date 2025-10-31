Israel anuncia retomada do cessar-fogo em Gaza após matar mais de 100 em bombardeios

Publicada em 31/10/2025 às 10h37
O Exército israelense anunciou na manhã desta quarta-feira (29) que retomou o cessar-fogo na guerra em Gaza contra o grupo terrorista Hamas após realizar bombardeios que mataram mais de 100 palestinos.
"De acordo com a diretriz da liderança política e após uma série de ataques, nos quais dezenas de alvos terroristas e terroristas foram atingidos, as Forças de Defesa de Israel (IDF) iniciaram a retomada da aplicação do cessar-fogo em resposta às violações do Hamas. As IDF continuarão a manter o acordo de cessar-fogo e responderão firmemente a qualquer violação dele", afirmou o Exército israelense em comunicado.
O Exército israelense, "mais de 30 terroristas que ocupavam posições de comando dentro das organizações terroristas que operam em Gaza" foram atingidos durante os ataques. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que "não haverá imunidade para nenhuma liderança do Hamas", referindo-se a terroristas em Gaza e negociadores no Catar.
O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou nesta quarta que 104 palestinos morreram e outros 253 ficaram feridos em bombardeios israelenses desde terça-feira, quando o premiê Benjamin Netanyahu ordenou novos ataques à Gaza pelo que chamou de violações do grupo terrorista. Dos mortos, mais da metade (66) são mulheres ou crianças, segundo a pasta.
