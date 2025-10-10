Ipam zera fila histórica de auditoria e marca novo momento na assistência à saúde dos servidores

Publicada em 10/10/2025 às 09h13
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho (Ipam) alcançou um marco histórico ao zerar a fila de auditoria de procedimentos médicos e odontológicos, que chegou a registrar mais de 12 mil guias em análise. O feito é resultado de um intenso trabalho técnico e de gestão, que envolveu mutirões, padronização de processos e integração entre as áreas assistenciais e administrativas.
A partir de agora, o fluxo de auditoria opera de forma regular, com cerca de 300 a 400 novas solicitações diárias sendo analisadas dentro dos prazos técnicos, todas dentro do prazo máximo de 21 dias úteis, conforme as normas internas do Instituto.
A presidente do Ipam, Claudineia Araújo, destacou o avanço como um símbolo de eficiência na gestão pública e responsabilidade com os servidores. “Zerar a fila da auditoria é um marco regulatório e de governança. Trabalhamos com planejamento, critério técnico e transparência, garantindo segurança tanto para os beneficiários quanto para os prestadores. Agora, operamos com fluxo previsível e atendimento mais ágil, o que reflete diretamente na qualidade dos serviços oferecidos aos servidores municipais”, afirmou.
De acordo com a coordenadora de assistência médica do Ipam, Priscila Giroto, o resultado é fruto do comprometimento de toda a equipe técnica. “Fizemos um mutirão nos últimos meses e conseguimos eliminar uma fila que se arrastava desde o ano passado. Isso demonstra o empenho e a seriedade com que conduzimos cada análise. Hoje, o servidor tem mais segurança na autorização dos procedimentos e o prestador, mais previsibilidade no recebimento e na execução dos serviços”, ressaltou.
O Ipam reforça que, por ser uma autarquia municipal com rol próprio de cobertura, não segue as diretrizes da Agência Nacional de Saúde (ANS), o que permite adotar critérios técnicos ajustados à realidade do município e à disponibilidade orçamentária.
Além de zerar a fila, o novo modelo de auditoria garante mais segurança para os prestadores, agilidade nas autorizações automáticas e previsibilidade nos processos de análise. Cirurgias e exames de maior complexidade continuam sendo avaliados conforme os critérios de prioridade e disponibilidade financeira, mantendo o equilíbrio entre eficiência e responsabilidade com os recursos públicos.
