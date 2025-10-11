Inscrições para cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria estão abertas até o dia 20, em Ji-Paraná

Publicada em 11/10/2025 às 08h26
Quem mora em Ji–Paraná e busca se qualificar profissionalmente tem a oportunidade de participar de cursos na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, cujas inscrições estão abertas até o dia 20 de outubro. Os interessados podem se inscrever, através do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-na-escola-movel-de-panificacao-e-confeitaria-formacao-inicial-presencial-para-o-municipio-de-ji-parana-ro-inscricoes-09-10-a-20-10-de-2025/
A Escola Móvel de Panificação e Confeitaria está instalada na avenida Ji–Paraná, 615, Urupá. A idade mínima para se matricular é 16 anos e a escolaridade mínima exigida é ensino fundamental incompleto. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos. Os alunos receberão certificados mediante a participação em todas as atividades e avaliações.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que ao levar qualificação de mão de obra para todas as regiões do estado, o governo do estado cumpre mais uma etapa da estratégia de fortalecer o desenvolvimento socioeconômico. “Uma das metas do Planejamento Estratégico da gestão estadual e garantir a empregabilidade ao cidadão que busca ingressar no mercado de trabalho”, evidenciou.
EMPREENDEDORISMO
Givaldo Pereira de Oliveira ,37, aproveitou a democratização da educação profissional para empreender. Depois dos cursos que fez na Escola Móvel de Panificação e Confeitaria, o morador do bairro Bela Vista, em Vilhena investiu no próprio negócio. “Achei interessante aprender algo novo e hoje faço vários produtos como pães caseiros, cucas e bolos”, comemora o empreendedor.
Para a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino itinerante está sendo um marco na história da formação profissional em Rondônia. “O Idep leva conhecimento até o aluno em seis escolas móveis com cursos nas áreas de panificação, confeitaria, frigorífico, piscicultura, informática, imagem pessoal, mecânica de motocicletas, e máquinas agrícolas”, destacou.
CURSOS OFERTADOS
Pão Artesanal
Pão Cuca
Pão Caseiro
