Inscrições abertas para seminário “Desmistificando a Reforma Tributária”, que acontece 21 de outubro, em Porto Velho

Publicada em 01/10/2025 às 16h30
Comprometido com a modernização da gestão fiscal e o fortalecimento da educação tributária, o governo de Rondônia promoverá, no dia 21 de outubro, o 1º Seminário “Desmistificando a Reforma Tributária: Um Olhar no Futuro”. O evento será realizado pela Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), das 8h às 18h, no Teatro Estadual Palácio das Artes, em Porto Velho. O congresso tem como objetivo esclarecer de forma técnica e acessível, os impactos e as oportunidades da maior transformação do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelolink.
O seminário é voltado para servidores públicos estaduais e municipais, empresários, empreendedores, contadores, auditores, advogados tributaristas, acadêmicos e estudantes, além de representantes de entidades de classe. A programação contará com a presença de especialistas de renome nacional, com palestra de abertura sobre o Panorama Geral da Reforma Tributária, seguida de debates em painéis temáticos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o seminário é uma oportunidade para aproximar conhecimento e prática, sendo um espaço único de diálogo e esclarecimento, aproximando setor público, setor produtivo, municípios e sociedade. “Compreender essas mudanças é essencial para fortalecer a competitividade e assegurar que Rondônia continue avançando no desenvolvimento econômico e social”, ressaltou.
Segundo o secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, a iniciativa reforça o papel da Sefin como ponte entre estado, setor produtivo, municípios e sociedade. “Este evento proporciona um espaço de diálogo e troca de experiências sobre a Reforma Tributária. Nosso objetivo é oferecer subsídios técnicos que permitam ao setor público e privado se preparar de maneira adequada para as transformações que já estão em andamento”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!