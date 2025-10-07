Incra entrega 300 títulos definitivos em Machadinho do Oeste e apresenta novos servidores à comunidade local

Publicada em 07/10/2025 às 08h30
A Superintendência do Incra em Rondônia realizou, nesta sexta-feira (3/10), em Machadinho d’Oeste, a solenidade de entrega de 300 Títulos de Domínio, Contratos de Crédito Instalação e Contratos de Concessão de Uso (CCU) às famílias dos Projetos de Assentamento do município - União, Santa Maria, Lages e Pedra Redonda.
O evento, realizado no Ginásio Poliesportivo da cidade, contou com a presença de parlamentares, representantes da prefeitura municipal, instituições parceiras - projeto GeoRondônia (Ifro) e Secretaria do Patrimônio e Regularização Fundiária - Sepat (governo de Rondônia), servidores e colaboradores do Incra, que juntos celebraram mais um importante marco da Reforma Agrária em Rondônia.
Durante a cerimônia, os novos servidores do Incra - recentemente empossados após aprovação no Concurso Nacional Unificado (CNU) - foram apresentados à comunidade local, num momento de grande emoção. "A chegada dos novos profissionais simboliza o fortalecimento da equipe e o compromisso da autarquia em oferecer um atendimento mais ágil e eficiente à população rural", afirmou o superintendente do Incra RO, Luís Flávio Carvalho Ribeiro.
A entrega dos títulos representa, em sua avaliação, segurança jurídica e novas perspectivas de desenvolvimento para as famílias assentadas, garantindo acesso a crédito, investimentos produtivos e melhoria na qualidade de vida no campo.
De acordo com o chefe da unidade avançada do Incra em Machadinho, João Alves, a ação reforça o papel histórico do Instituto na formação do estado e sua missão de continuar promovendo cidadania e oportunidades no meio rural. “O título definitivo é mais que um documento, é o reconhecimento da luta, do trabalho e do direito de cada família à terra que produz e sustenta sua vida”, destacou.
O programa de regularização fundiária e titulação do Incra vem avançando em todo o estado, agora com uma meta de entrega de 5.000 títulos em 2025, para assegurar às famílias rurais o acesso à propriedade definitiva e aos benefícios das políticas públicas voltadas à agricultura familiar.
