Imprensa internacional repercute megaoperação contra o CV que deixou mais de 60 mortos

Publicada em 28/10/2025 às 15h43
A imprensa internacional está repercutindo a megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV), na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28). Segundo as autoridades, 64 pessoas morreram e outras 81 foram presas. Quatro policiais foram mortos.
A operação acontece nos complexos do Alemão e da Penha, tornando-se a mais letal da história do estado, segundo números do governo do Rio de Janeiro. O tráfico orquestrou represálias em diferentes pontos da cidade.
A notícia repercutiu em veículos de imprensa ao redor do mundo, que afirmaram que o Rio vive cenas de guerra. Veja como a megaoperação foi noticiada a seguir:
The Guardian: o jornal britânico afirmou que o Rio está “em guerra” após a operação policial contra um dos grupos criminosos mais poderosos do país.
Público: o jornal português destacou que os criminosos utilizaram drones para lançar bombas contra a polícia.
RFI: a rádio francesa citou relatos de policiais fortemente armados e relembrou dados sobre a violência no Rio de Janeiro.
Reuters: a agência de notícias afirmou que a megaoperação ocorre poucos dias antes de a cidade receber eventos que antecedem a COP30.
El País: o jornal espanhol disse que o Rio de Janeiro sofreu com intensos tiroteios e que as autoridades mobilizaram cerca de 2.500 policiais na operação.
Clarín: o veículo argentino reportou que a megaoperação deixou cenas de guerra no Rio de Janeiro e relembrou o histórico do CV no estado.
La Nación: o jornal argentino afirmou que a operação visa conter a principal organização criminosa do estado, com a polícia usando veículos blindados, helicópteros e drones.
