Idoso é esfaqueado pelo genro durante a madrugada em Porto Velho

Um idoso de 62 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira (14), após ser atacado com várias facadas dentro de sua residência, localizada na Rua Beatriz, bairro Teixeirão, na zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas, o principal suspeito do crime é o genro da vítima, um homem de 35 anos, que fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.
Segundo o relato da filha do idoso, ela e o marido haviam passado o fim de semana na casa do pai. Durante o dia, o casal discutiu enquanto o suspeito estava em casa, o que motivou o sogro a conversar com ele para tentar acalmar a situação e evitar novas brigas.
Já durante a madrugada, o casal voltou a discutir, e o idoso pediu ao genro que se acalmasse e fosse dormir. Irritado, o homem saiu do quarto, pegou uma faca e atacou o sogro com vários golpes, atingindo principalmente as costas e os ombros da vítima.
Gravemente ferido, o idoso foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado em estado crítico ao Hospital João Paulo II.
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar e prender o autor da tenta
