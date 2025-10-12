Homem é sequestrado e espancado no centro de Porto Velho

Publicada em 12/10/2025 às 10h30
Um homem de 34 anos foi sequestrado e brutalmente espancado na tarde deste sábado (11), na região central de Porto Velho.
De acordo com informações da vítima, ele estava próximo a um restaurante na Avenida Pinheiro Machado com Presidente Dutra quando foi abordado por quatro criminosos e colocado à força em um carro.
Os sequestradores o levaram até a Estrada do Belmont, no bairro Nacional, onde o amarraram com “enforca gato” e o agrediram com golpes de perna manca nas costas, braços e pernas. Em seguida, o homem foi abandonado no local.
A Polícia Militar do Estado de Rondônia foi acionada e socorreu a vítima até a Policlínica Ana Adelaide, onde recebeu atendimento médico. A motivação e a identidade dos agressores ainda estão sendo investigadas.
