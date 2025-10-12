Homem é alvejado a tiros no residencial Orgulho do Madeira

Publicada em 12/10/2025 às 10h20
Na noite deste sábado (11), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no residencial popular Orgulho do Madeira, localizado no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com as informações apuradas, um homem de 36 anos foi atingido por disparos de arma de fogo. Assim que chegaram ao local, os policiais constataram a veracidade da denúncia e acionaram uma equipe do Suporte Avançado do SAMU, que prestou os primeiros socorros à vítima. O homem foi encaminhado às pressas para o pronto-socorro do Hospital João Paulo II, em estado grave.
Aos militares, a vítima afirmou não saber quem teria efetuado os disparos, nem o motivo da tentativa de homicídio.
A área foi isolada para os trabalhos da perícia e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios (DEHS), que ficará responsável pelas investigações do caso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!